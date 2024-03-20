В старейшем пожарном депо Калининграда планируют модернизировать музей

Фото пресс-службы областного правительства
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Культура

В старейшем пожарном депо Калининграда, которое находится на улице 1812 года, хотят модернизировать музей. Областной историко-художественный музей получил грант в размере 1,7 млн рублей по итогам конкурса «Индустриальный эксперимент» благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект предполагает развитие в депо пожарно-технической выставки. Его планируют реализовать совместно с пожарно-спасательной частью № 1. «Грантовые средства будут направлены на развитие пожарного депо в качестве музейной и просветительской площадки, интеграции его в культурный ландшафт города», — отметили в пресс-службе. Историко-художественный музей рассчитывает привлечь за счет этого внимание к истории уникального здания депо, а также к истории пожарного дела в регионе и в стране.

Здание на улице 1812 года было построено в 1900 году по проекту архитектора Пауля Мюльбаха и сохранилось в первозданном виде. «На момент постройки часть и сопутствующая инфраструктура были самыми современными в Европе. После взятия Кенигсберга в апреле 1945 года советскими войсками пожарное депо и сохранившаяся техника были отремонтированы и использовались для тушения пожаров», — отметили в областном правительстве.

На сегодняшний день в здании располагается действующая пожарно-спасательная часть. Ее сотрудники создали и развивают своими силами выставку, посвященную истории пожарного дела в регионе. Поскольку пожарная часть является пожарным объектом, попасть в музей можно только по предварительному согласованию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter