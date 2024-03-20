В старейшем пожарном депо Калининграда планируют модернизировать музей

В старейшем пожарном депо Калининграда, которое находится на улице 1812 года, хотят модернизировать музей. Областной историко-художественный музей получил грант в размере 1,7 млн рублей по итогам конкурса «Индустриальный эксперимент» благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Проект предполагает развитие в депо пожарно-технической выставки. Его планируют реализовать совместно с пожарно-спасательной частью № 1. «Грантовые средства будут направлены на развитие пожарного депо в качестве музейной и просветительской площадки, интеграции его в культурный ландшафт города», — отметили в пресс-службе. Историко-художественный музей рассчитывает привлечь за счет этого внимание к истории уникального здания депо, а также к истории пожарного дела в регионе и в стране.

Здание на улице 1812 года было построено в 1900 году по проекту архитектора Пауля Мюльбаха и сохранилось в первозданном виде. «На момент постройки часть и сопутствующая инфраструктура были самыми современными в Европе. После взятия Кенигсберга в апреле 1945 года советскими войсками пожарное депо и сохранившаяся техника были отремонтированы и использовались для тушения пожаров», — отметили в областном правительстве.

На сегодняшний день в здании располагается действующая пожарно-спасательная часть. Ее сотрудники создали и развивают своими силами выставку, посвященную истории пожарного дела в регионе. Поскольку пожарная часть является пожарным объектом, попасть в музей можно только по предварительному согласованию.