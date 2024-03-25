Калининградский виолончелист стал лауреатом президентской премии







Александр Рамм. Фото: Moscow Conservatory / Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution 3.0)

Российский виолончелист Александр Рамм, начинавший своё обучение в калининградской музыкальной школе им. Рейнгольда Глиэра, стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей культуры. Награждение состоится во вторник, 26 марта, в Екатерининском зале Кремля, пишет ТАСС.



Имена лауреатов ранее огласил советник главы российского государства Владимир Толстой. Премии для молодых деятелей культуры также получат художник Алексей Крюков и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел имени К. Б. Ондара Менги Ондар.

Как сообщает издание «Музыкальная жизнь», Александр Рамм удостоен премии за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, а также просветительскую деятельность. Рамм — солист Санкт-Петербургского Дома музыки и Московской государственной академической филармонии. Репертуар виолончелиста охватывает музыку более двух столетий — от Людвига ван Бетховена до Родиона Щедрина.

Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству. Размер каждой премии — 5 млн рублей.