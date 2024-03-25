«Зенит» решил направить деньги от матча с «Балтикой» пострадавшим в теракте

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) решил направить средства от домашнего матча с «Балтикой» (Калининград) пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте команды.

«Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве. Все средства от домашнего матча с ФК „Балтика“ на „Газпром Арене“ ФК „Зенит“ направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном „Крокусе“», — говорится в публикации.

Матч пройдет 7 апреля в 15:30 (по калининградскому времени) в рамках Российской премьер-лиги (0+).

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли огонь по посетителям, подожгли помещение и скрылись. Четверых подозреваемых в нападении и семерых предполагаемых пособников задержали 23 марта. По последним данным Следственного комитета России, при теракте погибли 137 человек, трое из которых — дети. По сведениям Минздрава Московской области, число пострадавших составило 180 человек.