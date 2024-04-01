В Петербурге начали взимать туристический сбор

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

С 1 апреля в Санкт-Петербурге с постояльцев гостиниц и других объектов размещения начали взимать курортный сбор. Он составляет 100 рублей в сутки с человека, сообщает «Интерфакс».

«Сбор в день заезда будут платить постояльцы старше 18 лет, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, хостелах, домах отдыха, мотелях и других объектах временного размещения в Санкт-Петербурге. Если туристы останавливаются менее чем на 24 часа, то платить сбор не нужно», — отмечает издание.

От курортного сбора освобождаются лица с постоянной регистрацией или собственным жильем в Санкт-Петербурге, многодетные семьи, малоимущие, люди с инвалидностью первой или второй группы, россияне, приехавшие на лечение, ветераны ВОВ и др. Для этого необходимо предъявить оригинал или заверенную копию документа, подтверждающего льготу. Неплательщикам грозят штрафы, но поводом для отказа в заселении это не является.

Средства размещения должны будут вести учет плательщиков и льготников и ежемесячно передавать информацию в комитет по развитию туризма города. После оплаты сбора гостиница обязана выдать соответствующий документ. Если турист оплатил сбор за все дни пребывания, а выселился раньше, остаток денег ему должны вернуть.

Ранее власти Калининградской области заявляли о готовности ввести курортный сбор в регионе с 1 января 2024 года, если соответствующее решение будет принято на федеральном уровне. «Все проекты нормативных актов для его введения у нас готовы. Мы очень рассчитываем, что до конца года решения будут приняты на федеральном уровне и Калининград либо включат в число регионов, где разрешено ввести курортный сбор, либо дадут возможность принять соответствующие нормативные акты в самом регионе нашему законодательному собранию», — отмечал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. По его словам, планируемая сумма сбора составляет 100 рублей в сутки с туриста.

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