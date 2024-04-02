Комики помогут собрать деньги на строительство детского хосписа в Калининграде

Благотворительный стендап-концерт (18+) пройдет 13 апреля в 20:00 в пространстве Fabrik Каштановой аллее, 1А. Комики из творческого объединения «Не такие» помогут собрать средства на строительство детского хосписа в Калининграде.

«Мы приготовили для вас уникальный вечер! Вас будут ждать выступления комиков, фудтрак с фастфудом „ФриБус“, живое фаер-шоу от объединения „Пламя“ Елизаветы Данчевой и афтерпати. Присоединяйтесь к нам для проведения незабываемого вечера, полного хороших шуток, отличной еды и приятной компании», — отмечается в анонсе.

Выступление начнется в 20:00, но вход для зрителей будет доступен с 18:00. «Чтобы вы могли заказать еду, напитки, занять удобные места и просто получать удовольствие под приятную музыку. Творческое пространство Fabrik наделено большим количеством интересных арт-объектов и предметов интерьера, которые не оставят никого равнодушным», — уверяют организаторы.

Стоимость билетов — 500 рублей (оплата на входе), однако можно будет пожертвовать любую дополнительную сумму. Зрителям необходимо забронировать места на концерт с помощью телеграм-бота. Собранные средства обещают направить на строительство детского хосписа на ул. Донского.

Детский хоспис «Дом Фрупполо» — негосударственный проект, инициатором которого выступает благотворительный фонд «Верю в чудо». «Это будет не только хоспис, мы его позиционируем как центр паллиативной помощи, — рассказывала „Новому Калининграду“ руководитель „Верю в чудо“ Софья Лагутинская. — Цокольный этаж займут помещения для разных волонтерских инициатив, даже социального предпринимательства. То есть стартапы, которые помогают городу Калининграду и его жителям. На первом этаже будет дневной стационар, 42 ребенка будут ежедневно посещать его, также будут проводиться реабилитационные, терапевтические семейные лагеря. На третьем разместятся 15 палат стационара, все они будут одноместными, семейного типа. Всего мы сможем обслуживать и сопровождать 350 детей ежегодно».