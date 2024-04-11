Полюбившееся калининградцам «Шоу под дождем» ждет вас 22 и 23 апреля

22 апреля программа «Только для женщин» — яркая, веселая, романтичная провокация. Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты — это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле.

64-37-47),

В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление, любовь и радость — эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена юмором!Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушным ни одного зрителя!16+. Продолжительность 1,5 часа без антракта. Автор, режиссер, хореограф — Рустам Надыршин. Соавтор — Евгений Абакачев.Встречаемся 22 апреля в 19.00 в Доме искусств. Билеты в кассе Дома искусств (тел.а также на сайте Пирамида

23 апреля. Шоу под дождём-2 «Дышу тобой». Мужские размышления об отношениях и любви на языке пластики тела.

«Я сыт этим по горло, я так больше не могу...» Кажется, точка не возврата пройдена, пути назад нет. Эти отношения потерпели крах, надежда быть вместе иссякла. Главный герой рассуждает о своей любви, пытается понять, что же пошло не так. Где он совершил ошибку? А может быть, была виновата Она? Он делится своим опытом и накопившимися обидами, герой уверен — любви больше нет. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять, насколько он и она были дороги друг другу. Он понимает, что все еще безумно любит ее.Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики тел. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями. В финале танцевальные номера исполняются под потоками воды.

Хореограф — Рустам Надыршин. Продолжительность 1,5 часа без антракта. Рекомендовано 12+.

Встречаемся 23 апреля в 19.00 в Доме искусств. Билеты в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47), а также на сайте Пирамида, Кассир. Ру.





Билеты на Шоу под дождем, могут стать не просто подарком, а возможностью подарить близким яркие эмоции и впечатления. Подарок, который создаст волнение и незабываемые воспоминания!

*ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236, ООО «Пирамида-Калининград», 236029, Калининградская обл, г. Калининград , ул. Ключевая ул, дом 25Б, ИНН/КПП 3906117229/390601001, ОГРН 1033902832413, МАУК КТК «Дом искусств», 236039, Калининградская обл, город Калининград, проспект Ленинский, 155, ИНН 3908016280, ОГРН 1023901863875.