На Янтарном комбинате добыли второй самородок в сезоне (фото)

На Янтарном комбинате добыли второй самородок в сезоне (фото) На Янтарном комбинате добыли второй самородок в сезоне (фото) На Янтарном комбинате добыли второй самородок в сезоне (фото) На Янтарном комбинате добыли второй самородок в сезоне (фото)

На Янтарном комбинате 9 апреля добыли второй самородок сезона 2024 года. Он получил название «Гвардеец» в честь годовщины штурма Кенигсберга, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Предварительный вес самородка составил 1372 граммов. На данный момент он вымыт и сейчас находится в специальной сушильной камере. Технический паспорт камень получит после завершения процедуры доводки, к тому времени его вес может незначительно измениться», — рассказали о находке сотрудники.

В комментариях к описанию самородка геммолог Анна Дугина отмечает среди его особенностей многочисленные округлые раковины, две из которых — сквозные. «По предположению специалиста, такие отверстия могли образоваться в процессе формирования ископаемой смолы от ствола реликтового дерева. Цвет самородка — средне-желтый матовый с белыми разводами переходящий в средне-медовый полуматовый», — пояснили в пресс-службе.

В этом году добыча янтаря стартовала 1 марта. На сегодняшний день удалось извлечь 99,585 тонн камня. Всего в 2024 году Янтарный комбинат впервые в истории Приморского карьера планирует добыть 600 тонн доведенного янтаря.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

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