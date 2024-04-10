В планетарии им. Бесселя пройдет бесплатная лекция о пришельцах и метеоритах

День космонавтики отметят 12 апреля в 18:00 в планетарии им. Бесселя в торговом центре «Гиант». Мероприятие пройдет с 18:00 до 21:00, вход на него свободный. 6+

Астрофотограф Валерий Сыткин в 18:00 выступит с лекцией о пришельцах, метеоритах, их поисках, разновидностях и стоимости. Также в планетарии пройдет выставка его работ. Каждые полчаса будут показывать полнокупольные фильмы о космосе.

Планетарий им. Ф. Бесселя с 2017 по май 2022 года находился в Железнодорожных воротах. «Собственник препятствовал продлению договора аренды. К тому же это здание тяжело содержать. В зимний период здесь нет отопления — одним ТЭНом на два киловатта много не отопишь, здесь нет отопления и водоснабжения, не подключены туалеты», — заявлял тогда директор планетария Константин Гуськов. Сейчас в Железнодорожных воротах располагается культурный центр волонтёрского движения «Хранители руин».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter