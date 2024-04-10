В планетарии им. Бесселя пройдет бесплатная лекция о пришельцах и метеоритах

День космонавтики отметят 12 апреля в 18:00 в планетарии им. Бесселя в торговом центре «Гиант». Мероприятие пройдет с 18:00 до 21:00, вход на него свободный. 6+

Астрофотограф Валерий Сыткин в 18:00 выступит с лекцией о пришельцах, метеоритах, их поисках, разновидностях и стоимости. Также в планетарии пройдет выставка его работ. Каждые полчаса будут показывать полнокупольные фильмы о космосе.

Планетарий им. Ф. Бесселя с 2017 по май 2022 года находился в Железнодорожных воротах. «Собственник препятствовал продлению договора аренды. К тому же это здание тяжело содержать. В зимний период здесь нет отопления — одним ТЭНом на два киловатта много не отопишь, здесь нет отопления и водоснабжения, не подключены туалеты», — заявлял тогда директор планетария Константин Гуськов. Сейчас в Железнодорожных воротах располагается культурный центр волонтёрского движения «Хранители руин».