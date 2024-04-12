Алиханов: после благоустройства Черняховск и Гусев стали популярными у туристов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

После масштабного благоустройства Черняховск и Гусев стали пользоваться популярностью у туристов, заявил губернатор Калининградской области Антона Алиханов во время встречи с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

«Гости региона активно интересуются городами на востоке области, — цитирует главу региона пресс-служба регионального правительства. — В этом направлении развивается культурно-познавательный, экологический и сельский туризм. В рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“, инициированного президентом России, в регионе создаются 13 модульных некапитальных средств размещения на 230 номеров. Размер предоставляемой субсидии на реализацию указанных проектов (суммарно в 2023 году и в 2024 году) составил 334,4 млн рублей».

По мнению губернатора, благоустройство городов стимулирует развитие малого бизнеса. «При реализации нацпроекта [„Жилье и городская среда“] применяем комплексный подход: синхронизируем работы с региональными программами капитального ремонта жилых многоквартирных домов, дорог, программой конкретных дел и газификацией. Это стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства. Так, в Черняховске на обновленной территории открылись объекты в сфере торговли и услуг, благодаря чему появились десятки новых рабочих мест. Предприниматели отмечают, что за счет организации нового трафика посещаемость выросла примерно на 37%», — отметил Антон Алиханов.


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