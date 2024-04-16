В «Доме китобоя» расскажут о цензорах и цензуре

Научный руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта Андрей Тесля выступит с лекцией «Цензоры и цензура» в Доме китобоя. Она пройдет 17 апреля в 18:30 (16+).



«История русской литературы XIX века полна анекдотами о цензорах и цензурных нравах — от воспрещения отдельных слов до уверенности, что „просвещение есть синоним свободы, а деятельность разума означает революцию“. Но зачастую мы довольно плохо себе представляем, как была устроена цензура в Российской империи в XIX веке, как она менялась, какими нормами и принципами регулировалась. А без понимания этого многое, как в деятельности авторов, так и издателей и редакторов, в судьбах произведений остается непонятым», — отмечается в анонсе.

На лекции Андрей Тесля расскажет о том, что такое цензура, почему она не тождественна всякому стеснению свободы слова, кем были русские цензоры, и почему история русской цензуры тесно связана с историей русского авторского права. Стоимость билетов — 200 рублей.