В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото)

В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото) В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото) В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото) В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото) В Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику (фото)

В посёлке Заостровье при ремонте магазина обнаружили советскую мозаику, сообщил «Новому Калининграду» краевед, организатор волонтёрского движения «Наследие стен» Евгений Мосиенко.

«Рабочие сняли фасад, который был там установлен во время предыдущего ремонта. Скорее всего, это было утепление. И под ним открылся оригинальный фасад 1977 года с мозаичным панно на морскую тематику, — рассказал Мосиенко. — Очень масштабная работа, практически весь фасад здания украшен этим мозаичным разного оттенка. Тессеры изображают морских существ, различные узоры. Работа очень интересная ввиду того, что в целом мозаика в Калининградской области не такое уж и массовое явление, особенно в нынешнее время, когда часть работ утрачена».

Согласно мнению Евгения Мосиенко, мозаика могла бы стать достопримечательностью Заостровья и примером, как советское наследие может быть представлено в оформлении современных зданий. «Это мог бы быть и объект ностальгии, потому что кто-то помнит эту мозаику. У меня есть такая информация, что люди давно-давно её не видели, и когда увидели, сразу нахлынули воспоминания из прошлого», — отметил краевед.

По его словам, волонтеры движения «Наследие стен», занимающегося сохранением советской мозаики в Калининградской области, готовы привести панно в порядок и провести реставрационные работы, но для этого необходимо договориться с собственником здания.

Фото: страница движения «Наследие стен» «Вконтакте»


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