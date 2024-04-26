В БФУ презентовали VR-проект, посвященный Кёнигсбергу начала XVIII

Исследователи БФУ им. И. Канта представили VR-проект, который с помощью технологий трехмерного моделирования воссоздал Кёнигсберг периода жизни философа Иммануила Канта. Проект был представлен на круглом столе в университете в рамках Международного Кантовского конгресса.

Проект позволяет познакомиться с 3D-реконструкцией города, жизни, быта, представляет виртуальный маршрут Канта по Кёнигсбергу. «Ученые активно занимаются исследованием наследия философа, пишут о нем. Наш же проект нацелен на то, чтобы показать, как и где жил Кант в свое время. Мы не можем восстановить это материально, физически. Но благодаря современным технологиям мы можем создать это в цифровом варианте при помощи 3D-моделирования», — рассказал научный сотрудник научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики Виталий Маслов.

Также исследователи подготовили маршрут, который проходит рядом с подвалами Королевского замка. Там планируется установить табличку, на которую можно будет навести телефон и совершить виртуальную прогулку по небольшому маршруту, по которому ходил Кант от своего дома к единственной сохранившейся в этом месте на сегодня архитектурной постройке тех времен — арке со стороны Московского проспекта на бывшей подпорной стенке замка, рассказал Виталий Маслов.