В Калининграде 10-11 мая пройдет выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»

10 и 11 мая в Калининграде состоится выставка-ярмарка народного творчества «Балтийский вернисаж»!

«Балтийский вернисаж» это:

— Территория творчества.

На ярмарке будут представлены работы мастеров Калининграда и области. Различные ремесла и виды творчества. Изделия на любой вкус по доступным ценам.

— Территория добра.

Два дня во время ярмарки опытные мастера проведут бесплатные мастер-классы, на которых можно будет создать интересные изделия собственными руками. Количество мест ограничено. Запись по телефону — + 7 911 455 52 47.

— Территория музыки.

Выступление народных артистов никого не оставит равнодушным. Приходите и убедитесь сами!

Ждем всех, кто ценит творчество, кто любит музыку и умеет проводить свободное время с удовольствием и пользой, на выставке-ярмарке «Балтийский вернисаж»!



Когда: 10 и 11 мая

Где: ул. Баранова (пешеходная часть), с 10.00 до 18.00,

Вход свободный.

vk.com/balt_vernisaj

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