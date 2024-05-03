Приглашаем в Ravelin на сет стильной техно-селекции от Nøstraction (MSK)

3 мая, пятница — зовите друзей, знакомых и тех, кого только что встретили.

Nøstraction (MSK) задержалась в нашем славном городке и готова представить ещё один сет стильной столичной техно-селекции.Время начала? Стандартное. Время окончания? Кто знает... Все зависит от того, насколько долго вы готовы танцевать!Подробности? Они будут, позже. (нет)

Lineup:

23:00-01:00 — Tonya

01:00-02:00 — SerJ

02:00-03:00 — Nøstraction (MSK)

03:00-04:++ — Slowly b2b Roden





Не забывайте про нашу акцию.

Коктейль — за отзыв. (Участвуют отзывы на я.картах г.картах 2гис)

Цена билета:

С репостом до 00:00 — 100₽, после 300₽

Без репоста: 500₽ (репост считается, если он был сделан до 20:00)



До встречи!

18+

Lineup — расстановка. Ravelin — Равелин.