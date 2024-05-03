Приглашаем в Ravelin на сет стильной техно-селекции от Nøstraction (MSK)

3 мая, пятница — зовите друзей, знакомых и тех, кого только что встретили.

Nøstraction (MSK) задержалась в нашем славном городке и готова представить ещё один сет стильной столичной техно-селекции.
Время начала? Стандартное. Время окончания? Кто знает... Все зависит от того, насколько долго вы готовы танцевать!
Подробности? Они будут, позже. (нет)

Lineup:
23:00-01:00 — Tonya
01:00-02:00 — SerJ
02:00-03:00 — Nøstraction (MSK)
03:00-04:++ — Slowly b2b Roden


Не забывайте про нашу акцию.

Коктейль — за отзыв. (Участвуют отзывы на я.картах г.картах 2гис)

Цена билета:
С репостом до 00:00 — 100₽, после 300₽
Без репоста: 500₽ (репост считается, если он был сделан до 20:00)

До встречи!

18+

Lineup — расстановка. Ravelin — Равелин.

Справка

Равелин Ночной клуб

г. Калининград, пр-т Калинина, 4

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