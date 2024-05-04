Биолог рассказала, сможет ли магнолия распространиться на Куршской косе

В ближайшее время магнолии не смогут распространиться на Куршской косе. Соответствующее мнение высказала биолог Ирина Губарева в своей публикации на сайте национального парка.

«В условиях Калининградской области семена у некоторых видов магнолий вызревают и дают хорошие всходы, — отмечает она. — Например, всхожесть магнолии звездчатой после соответствующей обработки семян составляет около 80-90%. Здесь также важно отметить, что одиночное дерево, около которого нет других экземпляров, может завязать плоды, но семена не вызревают или не развиваются соответствующим образом. В этом случае ни о каком возобновлении себе подобного не может быть и речи».

По словам Ирины Губаревой, распространение магнолий маловероятно из-за недостаточного количества родственных видов рядом, температурного фактора (магнолии достаточно теплолюбивые растения, и большинство видов растут в тропических и субтропических зонах), а также из-за отсутствия должного распространения семян.

«Семена у магнолий привлекательные, яркие, но особым спросом у птиц и животных не пользуются. Поэтому дожидаться цветения магнолий в лесах косы пока рано, — пишет биолог. — Таким образом, волноваться о распространении магнолий в фитоценозы Куршской косы преждевременно». При этом Ирина Губарева отметила, что «все когда-то может случиться, но, к сожалению, не при нашей жизни и в очень далеком, далеком будущем».