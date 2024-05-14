Празднуйте детский день рождения выгодно и ярко вместе с «Сафи-Парком»

Пакетные предложения для детского дня рождения от развлекательного комплекса. В этой статье вся актуальная информация о детских банкетах на 2024 год.

Наши пакетные предложения делятся на линейки: «Стандарт», «Всё включено» и «Супер-Vip». В каждую линейку входят пакеты на 7, 11 или 14 детей.

• Минимальное наполнение пакетного предложения на детский праздник — это 3 часа посещения комплекса, подарок имениннику и банкетное меню от картошки фри до крутых пицц.

• Максимальное наполнение: 4 часа посещения комплекса, подарок имениннику, банкетное меню, праздничная сервировка, украшение шарами и крутое часовое шоу (научное, сладкой ваты, шоу фокусов и даже бьюти-бар).

Если вас интересуют аниматоры и неоновая вечеринка, то найдётся пакетное предложение и под этот запрос

Подробнее ознакомиться с тарифами и забронировать подходящий можно по ссылке или по тел. 350-350. Либо оставляйте заявку на сайте по кнопке «заказать праздник» — и администратор позвонит вам сам.

До конца мая в «Сафи-парке» действуют скидки на пакетные предложения до 1500Р, подробности уточняйте у администратора по номеру 350-350



Знакомьтесь, бронируйте и празднуйте вместе с «Сафи-парком».

