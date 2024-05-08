Присоединяйтесь к захватывающему детскому мероприятию «Аты-баты, все солдаты» в ТК «Мега»!
11 мая, с 13:00 до 15:00
ТЦ «Мега Центр» (1 и 2 этаж), г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б
Для детей от 3 до 12 лет!
В программе:
— Научимся основным военным командам;
— Проверим силу, меткость и ловкость;
— Пройдем через «минное поле»;
— Доставим снаряды на поле боя;
— В завершение отпразднуем победу салютом из мыльных пузырей!
И это еще не все! Каждого малыша ждет аквагример и мастер-класс по изготовлению победной бомбочки для ванн или волшебных слаймов!
Не упустите шанс окунуться в мир приключений и веселья!
Пригласите ваших малышей на незабываемое приключение. Подарите им день, полный веселья, игр и новых знаний! Родители, давайте вместе создадим для наших детей волшебные воспоминания!
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