Детский спортивный клуб АРБ объявляет набор

Детский спортивный клуб, допризывной подготовки «Боевое наследие — Крафт им. Батищевой С.А.» объявляет набор мальчишек и девчонок, юношей и девушек в различные мини-группы.

В клубе занимаются дети от 5-6 лет и старше.

Тренировки проходят в группах со сверстниками.

Дружная атмосфера на занятиях!

Замечательно оборудованный спортивный зал, внушающий уют и уважение к виду спорта!

Опытный и строгий тренерский коллектив, являющийся примером для своих учеников!

Вот что нужно для формирования характера!





Детская спортивная секция по абсолютно реальному бою (АРБ), армейскому рукопашному бою, универсальному бою «средства защиты» уделяет огромное внимание работе в парах — это не только отработка ударной техники, борьбы, но и обязательное проявление у детей младшего возраста взаимовыручки, взаимопонимания и общения со своим ровесником и в будущем, возможно, другом.

Каждый из нас знает, что память о друге в детстве — это самые яркие и приятные воспоминания. Поэтому так важно начинать заниматься с самого младшего возраста (5-6 лет), готовиться к взрослой жизни, понимать что хорошо а что плохо, учиться защищать себя, свою Родину и своих близких.

В старших группах (от 14 лет) идут более интенсивные тренировки на координацию, силовую и скоростную выносливость, оттачивание комбинаций ударов, бросков, болевых приёмов со своим партнёром.

Те спортсмены, которые готовятся к соревнованиям в Калининграде или за пределами нашей области, выполняют задания повышенной сложности: различные виды условного боя, спарринги, борьба в стойке и партере. Разбираются приёмы и фишки смешанного спортивного поединка на тренировках сборной команды. Приобретают специализацию на определённые технические действия для будущих побед!





На тренировках используется шлем-маска для АРБ, жилет, защита голени и паха. Эта усиленная экипировка и защита лица сводит к минимуму вероятность травм. Девчонкам в такой защите комфортно и безопасно не только выполнять задания тренера, но и участвовать в спаррингах и соревнованиях.

Клуб также организует культурные поездки по нашему краю, показательные выступления и семинары в кадетских училищах, военно-спортивном лагере «Юный разведчик». Мы рады любому сотрудничеству на благо развития детей, формирования их духовно-нравственных, патриотических ценностей.

Клуб «Боевое наследие — Крафт им. Батищевой С.А.» работает с 2006 года и прошёл огромный путь. От участия и первых побед во Всероссийских, детских соревнованиях по АРБ в г. Краснознаменске в 2015 году до организации соревнований в составе Калининградской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация абсолютно реального боя «Боевое наследие — Крафт» под опекой «Союза ветеранов военной разведки» НП в г. Калининграде.

Тренировки ведут:

Президент Федерации абсолютно реального боя Калининградской области Догадов Николай Валерьевич

Вице-президент Федерации абсолютно реального боя Калининградской области Штанько Диана Игоревна

Судья, рефери, тренер по армейскому рукопашному бою Иванин Антон Олегович