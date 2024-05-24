Подарите детям волшебный день приключений и открытий 1 июня!

Подарите вашим детям незабываемый день, полный приключений и открытий, на мероприятии в честь Международного дня защиты детей в «Меге».

1 июня

Время: с 12:00 до 15:00

Место: ТЦ «Мега Центр» (1 и 2 этаж), г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б

Возраст: для детей от 3 до 18 лет!

Для маленьких исследователей от 3 до 10 лет предлагаем захватывающие приключения с Дино! Они окунутся в мир динозавров, проберутся сквозь дикие джунгли, спасут яйца динозавра и оторвутся на дискотеке с мыльными пузырями! (1 этаж)

Для детей от 7 лет — удивительное виртуальное путешествие в VR-очках с эффектом полного погружения! Погрузятся в микромир муравьев, пролетят над ледяными просторами Байкала, исследуют глубины морей, узнают о путешествиях космонавтов и совершат кругосветное путешествие, не покидая Калининграда! (2 этаж)

На нашем мероприятии также предусмотрены аквагример и мастер-классы по созданию волшебных слаймов и бомбочек для ванн!

Не упустите шанс подарить вашим детям день, который они никогда не забудут! Отправьте этот пост своим друзьям с детьми прямо сейчас, чтобы весело провести время с детьми!

P.S. Детское мероприятие — бесплатное.

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