Открыта запись в летнюю школу робототехники «Лига роботов»

Хотите, чтобы ваш ребёнок провел лето с пользой и почувствовал себя настоящим изобретателем, погрузился в морские глубины и узнал больше о его обитателях? Тогда летняя школа робототехники «Лига роботов: Тайны Мирового океана» ждет именно его.

Каждый сможет попробовать себя в роли океанолога и попытаться разгадать загадки затонувшей подводной лодки, создать новые изобретения вместе с роботом-ученым, чтобы раскрыть тайны морского мира!

С утра ребята будут увлечены робототехникой, а после — узнают про полезные и важные коммуникативные навыки, необходимые для будущего успеха! Проведём тренинги по безопасности в различных ситуациях, прокачаем навыки кибербезопасности.


За время школы ребята создадут 20 уникальных роботов. Каждый ребёнок почувствует себя настоящим изобретателем!

Участник летней городской школы «Лиги Роботов»:
— Станет настоящим океанологом;
— Попробует себя в роли робототехника и освоит новые навыки в конструировании;
— Создаст увлекательные командные проекты, которые помогут развить навыки коммуникации.
— Будет развивать творческие навыки: делать поделки и собственные проекты!
— Проведёт каникулы, совмещая отдых и пользу!

Вы можете присоединиться как на неделю, так и на весь месяц. Есть пробный день.

Время: с 9.00 до 12:30 
Возраст: дети 5 — 15 лет
Место: школа робототехники «Лига роботов»

Успейте записаться на летнюю школу робототехники. Устройте своему ребенку увлекательные и познавательные летние каникулы!

6+

Справка

Лига Роботов клуб робототехники и программирования

г. Калининград, ул. Литовский Вал, 62, 23
+7 (911) 865 56 99
kgd.ligarobotov.ru

Лига Роботов клуб робототехники и программирования

г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 147
+7 (911) 865 56 99
kgd.ligarobotov.ru

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