Приглашаем на увлекательные мастер-классы по лепке из глины и гончарному делу

Есть одно место в самом сердце Калининграда, где обжигают теплом и любовью — гончарная студия «Лепим-Жжём».

Эта мастерская керамики создана с любовью к творчеству и заботой о гостях. Уже более 6 лет в гончарной студии «Лепим-Жжём» каждый может найти для себя то, что поможет реализовать творческий потенциал. Более 4000 гостей уже побывали здесь на мастер-классах по лепке из глины или на гончарном круге. Более 500 человек прошли курсы «Гончара-Керамиста», многие из которых связали свою жизнь с глиной.

В студии, профессиональные мастера, проводят увлекательные мастер-классы, по керамике для взрослых и детей, семейные мастер-классы по лепке из глины, организуют праздники и свидания в гончарной. А еще в студии есть коворкинг, обучающие курсы, и, конечно, можно сделать посуду под заказ.

Размышляя, с чего начать знакомство с глиной, рекомендуем прийти на с мастер-классы по ручной лепке из глины. Это погружение в процесс создания настоящей керамической посуды или декора.



Групповые занятия проводятся каждый день 12.00, 15.00, 18.00.

На мастер-классах можно слепить: тарелочки, шкатулки, кружки с секретом, вазочки и многое другое. Освоив ручную лепку, можно смело осваивать гончарное дело. Мастер-классы за гончарным кругом гипнотизируют и очень увлекают.

Ближайшие даты в июне:

22.06 (суббота) — 12.00 Кружка с секретом. Ручная лепка

22.06 (суббота) — 18.00 Тарелочка с веткой хлопка. Лепка и роспись.

23.06 (воскресенье) — 12.00, 15.00 Идеальная кружка. Гончарный круг

23.06 ( воскресенье) —18.00 Тарелочка: авокадо, кит, Монстера. Ручная лепка

27.06 (четверг) — 18.00 Большая кружка. Гончарный круг

29.06 (воскресенье) — 12.00 Идеальная кружка. Гончарный круг

30.06 (воскресенье) — Блюдо «Мандала». Лепка и роспись

Если настроение более камерное, то отлично подойдут индивидуальные мастер-классы. Так, можно пригласить свою вторую половинку на «Свидание в гончарной, на котором вы создадите уникальные кружки или парные тарелочки. А если вы уже были в гостях у Гончарной студии «Лепим-Жжём» и готовы поделиться своим открытием с друзьями, то подарочный сертификат на мастер-класс станет отличным подарком.

Ждём вас в гости! Где: Гончарная Студия «Лепим-Жжём»

Адрес: Калининград, Гаражная, 2, этаж 4, офис 415

Телефон: +7 921 710 28-75, 52-28-75

6+ Гончарная Студия «Лепим-Жжём»: Калининград, Гаражная, 2, этаж 4, офис 415+7 921 710 28-75, 52-28-756+