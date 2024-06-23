Житель Балтийска нашёл на побережье янтарь с осой и передал его в музей

Фото: страница Музея янтаря «Вконтакте»
Фото: страница Музея янтаря «Вконтакте»

Подросток из Балтийска нашёл на побережье инклюз с осой внутри и передал его в Музей янтаря. Об этом сообщается на официальной странице учреждения культуры «Вконтакте».

«В Балтийске часто после шторма мы искали янтарь на пляже. Когда собрался целый мешок, я решил посмотреть, какой там янтарь у нас. Пересмотрев весь, я отобрал несколько больших кусков янтаря, показал их маме, она-то и заметила, что в одном из них есть что-то внутри. Мы посветили фонариком, а там оказалось насекомое!», — рассказал Артур Сухарев.

Музей отметил, что оса внутри инклюза относится к малоизученной группе криптин. Их число, как говорится в посте, наиболее часто встречается в янтаре. В лесу осы-криптины регулировали численность растительноядных насекомых.

«Изучению этой группы в Музее янтаря уделяется повышенное внимание. <...> Предварительное изучение экземпляра показало важную особенность строения тела — наличие т.н. стернаул. Это продольные структуры, укрепляющие тело осы. Они способствовали выживанию в тропических условиях древнего леса», — пояснило учреждение культуры.

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