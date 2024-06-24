Калининградцев приглашают на «Арт-Бук вечеринку» в библиотеку имени Чехова

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу, 29 июня, в калининградской библиотеке имени Чехова пройдёт первая летняя «Арт-Бук вечеринка» (12+). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Гости смогут присоединиться к краеведческой прогулке «Тайны старых улиц», послушать лекцию искусствоведа Александры Макаревич о старинных дверях калининградской области, научиться основам разговорного английского через творчество, сделать для себя декоративные сувениры и послушать живую музыку: акустический концерт Сергея Денисова и сольный концерт Влады Клепцовой на стыке бардовской песни и русского андеграунда. А также весь вечер будет работать интерактивная фотозона «Кабинет Пушкина», где каждый желающий сможет сделать «пушкинскую открытку» и принять участие в квизе от Школы креативных индустрий и РГИСИ.

Подробная программа — по ссылке.

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