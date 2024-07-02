Союз дизайнеров открыл творческую лабораторию по разработке дизайн-кода региона

В Калининграде на площадке БФУ им. И. Канта стартовала творческая лаборатория по разработке дизайн-кода Калининградской области. Она проходит в рамках образовательного трека форума Х Международной биеннале «Балтийский дизайн`2024». Как сообщает региональное отделение Союза дизайнеров, участниками трека стали студенты российских вузов.



В Калининград в рамках проекта приехали 50 студентов-дизайнеров Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, Института бизнеса и дизайна. Также в работе лаборатории задействованы студенты и волонтёры БФУ им.И. Канта, руководят проектами трекеры-наставники и кураторы федерального уровня.

«Ребята, погрузившись в атмосферу творческой лаборатории, создадут сообщение бренда, которое транслирует все элементы дизайн-кода. А также покажут, как это сообщение работает в медиа-каналах», — отметили в Союзе дизайнеров.

Образовательный трек завершится презентацией проектов и научно-практической конференцией «Дизайн-система туристического кода» (12+). Жюри под руководством президента Союза дизайнеров России Виталия Ставицкого выберет лучшие решения дизайн-кода Калининградской области. В состав жюри также вошли министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, директор Калининградского областного Музея изобразительных искусств Галина Заболотская, президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова, член Ассоциации Брендинговых компаний России Николай Облапохин, эксперт по промышленному туризму АСИ Алексей Баранов.

Презентация проектов состоится 8 июля по ул. Генерала-лейтенанта Озерова, 57 (корпус БФУ № 27, актовый зал), начало в 10.00. Научно-практическая конференция пройдёт с 14.00 до 17.00. Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Вход на мероприятия свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке. На сайте регионального отделения Союза дизайнеров design-kld.ru будет организована онлайн-трансляция мероприятий.