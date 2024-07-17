В музее «Новая синагога» пройдет лекция «Иберийская трагедия 1930-х»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду, 17 июля, в 18:30 в музее «Новая синагога» пройдёт лекция «Иберийская трагедия 1930-х» (16+), посвящённая борьбе Испанской республики с фашизмом и евреях в рядах интернациональных бригад. Лекцию будет читать реконструктор клуба «Шурави» Дмитрий Иванченко, сообщается в телеграм-канале музея.

«Развернувшаяся история за Пиренеями меркнет в сравнении с ужасами, с которыми столкнулся мир после неё. Но события, происходившие в Испании в 30-е годы, во многом стали предвестниками будущей мировой войны», — сообщают в музее.

На лекции будут представлены экспонаты и литература, посвящённые гражданской войне в Испании. Вход на мероприятие свободный.



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