В музее «Новая синагога» пройдет лекция «Иберийская трагедия 1930-х»

В среду, 17 июля, в 18:30 в музее «Новая синагога» пройдёт лекция «Иберийская трагедия 1930-х» (16+), посвящённая борьбе Испанской республики с фашизмом и евреях в рядах интернациональных бригад. Лекцию будет читать реконструктор клуба «Шурави» Дмитрий Иванченко, сообщается в телеграм-канале музея.

«Развернувшаяся история за Пиренеями меркнет в сравнении с ужасами, с которыми столкнулся мир после неё. Но события, происходившие в Испании в 30-е годы, во многом стали предвестниками будущей мировой войны», — сообщают в музее.

На лекции будут представлены экспонаты и литература, посвящённые гражданской войне в Испании. Вход на мероприятие свободный.