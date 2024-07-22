В Калининграде начали проводить экскурсии на воздушных шарах

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В Калининграде начали проводить полёты на воздушных шарах (6+). Об этом рассказал в своём Telegram-канале министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Как говорится, леди и джентльмены, момент, которого мы ждали. Экскурсии на воздушных шарах уже в Калининграде! Прекрасный шар, живописнейшие виды и невероятные эмоции от полёта», — написал он.

Полёт обойдётся в 40 - 45 тыс. рублей. В стоимость также включены трансфер, монтаж аэростата, инструктаж по технике безопасности, страховка и посвящение в аэронавты. Длительность полёта — около одного часа.

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