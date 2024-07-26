«За Русь Святую»: в Калининграде анонсировали презентацию книг патриарха Кирилла

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Калининградская епархия планирует провести 5 августа в 12:00 в Калининградской областной научной библиотеке презентацию книг патриарха Кирилла (0+). На мероприятии будут представлены два новых издания, над которыми работал патриарх. В презентации будет принимать участие главный редактор издательства Московской Патриархии, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Одна из книг, которую планируется представить, — «За Русь Святую. Патриотизм и вера». «Эта книга о русском мире, о вере, о патриотизме, о Православной Церкви, которая сыграла большую роль в борьбе Руси с иноземными силами. Именно Церковь вдохновляла воинов на исторические сражения, в результате которых Родина оставалась суверенной и свободной. <...> Патриотизм — это не только любовь к той земле, где человек родился, как показала наша история, народ может предать и землю, и свою собственную душу. Размышляя об этом, Святейший Патриарх Кирилл призывает общество к патриотизму, основанному на духовных ценностях», — говорится в релизе.

На презентации также будет представлена работа патриарха «Где правда? Слово к молодёжи». Как отметили в пресс-службе, «молодые люди и девушки, подростки и их родители найдут в этой книге ответы на разные вопросы, которые едва ли не каждый день задаёт нам жизнь. Патриарх говорит в ней со своим читателем прямо, открыто и честно. Ведь только такое слово способно найти отклик в душе и сердце молодого человека».

Вход на мероприятие свободный.

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