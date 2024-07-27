Не только котики: художник решил разнообразить украшение улиц Зеленоградска (фото)

На улицах Зеленоградска, густо «заселённых» не только реальными, но и нарисованными котами, начали появляться и изображения другой тематики. Об этом сообщили представители администрации округа на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



«Котики активно позируют, трутся об ноги во время работы и старательно намурлыкивают идеи. Поэтому часто появляются на стенах и ящиках. Но если окружающее пространство требует, Кирилл Гейнц рисует домики, кустарники и травы», — говорится в сообщении.

Ранее стрит-арт художник украшал улицы Зеленоградска изображениями котов, в том числе «с натуры».

Фото со страницы администрации Зеленоградского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте"