Не только котики: художник решил разнообразить украшение улиц Зеленоградска (фото)

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На улицах Зеленоградска, густо «заселённых» не только реальными, но и нарисованными котами, начали появляться и изображения другой тематики. Об этом сообщили представители администрации округа на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Котики активно позируют, трутся об ноги во время работы и старательно намурлыкивают идеи. Поэтому часто появляются на стенах и ящиках. Но если окружающее пространство требует, Кирилл Гейнц рисует домики, кустарники и травы», — говорится в сообщении.

Ранее стрит-арт художник украшал улицы Зеленоградска изображениями котов, в том числе «с натуры».


Фото со страницы администрации Зеленоградского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте"

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