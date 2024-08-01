Калининградцы стали победителями конкурса школьных музеев

Фото: Школьный музей Победы
Фото: Школьный музей Победы
Все новости по теме: Жизнь детей

Школьники из Калининграда стали победителями конкурса Музея победы «История большой страны». В числе победителей команды учащихся из школы № 38 им.В.М.Борисова, православной гимназии и полесской школы. Об этом сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Школьники из Полесска и калининградской школы № 38 представляли проект «Народное ополчение: от Москвы до Восточной Пруссии», а православная гимназия — «Марина Раскова: жизнь, отданная небу».

Победителей пригласили в Москву на ежегодный всероссийский съезд «Школьный музей Победы» в октябре, где пройдёт церемония награждения.



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