В Музее янтаря пройдёт квест для юных археологов

Для детей и подростков на День археолога 15 августа Музей янтаря подготовил познавательный квест «Я иду искать!» (0+) по экспозиции. Дети смогут поиграть в исследователей древности и узнать больше об особенностях этой профессии, сообщила пресс-служба музея.

«Участникам предстоит выяснить, для чего в давние времена использовали янтарь, чем занимается музейный доктор и что точно понадобится в настоящей экспедиции», — сообщили в музее. Участие в квесте по входному билету в музей, для начала квеста необходимо получить маршрутный лист у волонтёра на втором этаже.

Кроме того, в 17:00 в музее пройдёт лекция «Янтарные изделия в прусских раннехристианских погребениях» (6+), которую проведёт старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Леонид Ефремов. На лекции он расскажет, «по каким законам и правилам собирали янтарь в рыцарский период, как на Балтике появилась „Янтарная регалия“ и что она значила, что такое янтарные суды, какую роль играл замок Лохштедт (недалеко от современного г. Балтийск) и как образовался так называемый Судавский угол».

Слушателям будут представлены янтарные изделия из погребений прусских раннехристианских грунтовых могильников Рувнина Дольна (Польша) и Альт Велау (Знаменск). Лектор расскажет и о женском захоронении XIII–XIV вв. грунтового могильника Тростники (Гурьевский округ) с янтарными изделиями, исследованного в ходе археологических разведок Самбийской археологической экспедиции в 2023 году.

Вход на лекцию — по билету в музей.