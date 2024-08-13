В научной библиотеке пройдут открытые дни археологии

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С 15 по 18 августа Калининградская областная научная библиотека совместно с Институтом археологии РАН проведут Открытые дни археологии (12+). Посетителей ждут пять лекций, погружающих в историю и культуру региона, сообщает телеграм-канал библиотеки.

«В сотрудничестве с историко-художественным музеем и Музеем янтаря подготовили программу, которая поможет познакомиться с уникальными археологическими объектами региона», — сообщили в библиотеке.

16 августа с 15:00 пройдут две лекции — «Золотой век балтов. Римское время на Самбийском полуострове I-IV вв.» (12+) и «Археологические исследования в Калининградской области в советский период» (12+), в которой будут освещены археологические исследования в регионе с 1946 по 1991 гг. и биографии и научные достижения советских археологов.

Лекции 17 августа начнутся в 14:00. На лекции «Разговоры об археологии» (12+) посетители смогут пообщаться с археологами Самбийской археологической экспедиции ИА РАН, а на лекции «Археологи у истоков музея: Перси Юре. Британия и Греция» (12+) узнать о забытом британском археологе, стоявшем у истоков двух европейских археологических музеев.

Открытые дни археологии завершатся 18 августа в 14:00 лекцией «Янтарная торговля в римское время (роль янтаря в самбийско-натангийской культуре в эпоху римских влияний I–IV вв. н.э.)» (12+).

Вход на лекции свободный.



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