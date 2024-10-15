День рождения «Чайки»: в библиотеке Чехова расскажут, зачем идти на спектакль.

17 октября в 15:00 в библиотеке имени А. П. Чехова пройдёт встреча (6+) , посвящённая 128-летию со дня премьеры пьесы Чехова «Чайка».



О феномене пьесы, современных постановках поговорят Наталья Лихина, кандидат филологических наук, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, Татьяна Килочок, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 10, и Евгений Маленчев, режиссер спектакля «Чайка» по мотивам комедии Антона Чехова в Калининградском областном драматическом театре.



Премьера «Чайки» состоялась 17 октября 1896 года в Александринском театре в Санкт-Петербурге, тогда пьеса провалилась, но позже стала событием, которое повлияло на развитие не только российского, но и всего мирового театра.



Вход на мероприятие свободный.