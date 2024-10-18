Музей искусств открывает лабораторию хокку

Калининградский музей изобразительных искусств в рамках проходящих в его стенах Дней Эрмитажа запускает лабораторию хокку (0+). Вести её будет искусствовед Лада Сыроватко, сообщает пресс-служба музея.

На четырех встречах все желающие смогут изучить форму, образность и ритм японских трёхстиший. «В случае хорошей погоды участники лаборатории отправятся на улицу на поиски саби (прекрасного в естественном) и ваби (прекрасного в обыденном) и после попробуют написать собственное стихотворение в соответствии с принципами японского искусства», — сообщается в пресс-релизе.



Встречи лаборатории хокку пройдут 22, 29 октября и 5, 12 ноября в 17:00.