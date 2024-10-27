«Сказки из янтарного сундучка»: Музей янтаря приглашает на семейную программу

Музей янтаря приглашает детей и их родителей на занятие «Сказки из янтарного сундучка» (6+), которое пройдёт 2 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Это увлекательное путешествие в страну мифов и легенд о балтийском самоцвете. Участники узнают, как разные народы объясняли происхождение янтаря, познакомятся со свойствами солнечного камня и изготовят сувенир по мотивам одной из легенд об янтаре», — сообщили в музее. Кроме того, по окончании программы детей ждёт беспроигрышная лотерея, а также возможность познакомиться с постоянной экспозицией музея.

Участие в мероприятии по семейному билету. Количество билетов ограниченно.


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