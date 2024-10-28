В Светлогорском ФОКе открывают сезон массовых катаний на коньках

ФОК «Светлогорский» 2 ноября открывает сезон массовых катаний на коньках. Об этом сообщили в соцсетях представители администрации муниципалитета.
Гостям обещают «сверкающий белый лёд и уютную атмосферу».
Время сеансов в субботу, 2 ноября:
13:00 — 14:00,
14:45 — 15:45,
16:30 — 17:30,
18:15 — 19:15,
20:00 — 21:00.
В воскресенье, 3 ноября, запланированы следующие сеансы:
13:00 — 14:00,
14.45 — 15.45,
16:30 — 17:30,
18:15 — 19:15.
Посещение ледовой арены для взрослых — 300 рублей, для детей — 200 рублей.
Прокат коньков — 100 рублей.