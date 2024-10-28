В Светлогорском ФОКе открывают сезон массовых катаний на коньках

Фото: Новый Калининград
Фото: Новый Калининград
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ФОК «Светлогорский» 2 ноября открывает сезон массовых катаний на коньках. Об этом сообщили в соцсетях представители администрации муниципалитета.

Гостям обещают «сверкающий белый лёд и уютную атмосферу».

Время сеансов в субботу, 2 ноября:

13:00 — 14:00,

14:45 — 15:45,

16:30 — 17:30,

18:15 — 19:15,

20:00 — 21:00.

В воскресенье, 3 ноября, запланированы следующие сеансы:

13:00 — 14:00,

14.45 — 15.45,

16:30 — 17:30,

18:15 — 19:15.

Посещение ледовой арены для взрослых — 300 рублей, для детей — 200 рублей.

Прокат коньков — 100 рублей.

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