Стеклодувная мастерская Repin Glass приглашает на мастер-классы

Мастер-классы по стекловыдуванию!
Стеклодувная мастерская Repin Glass предлагает возможность соприкоснуться с расплавленным стеклом и научиться им управлять в классической технологии стекловыдувания.
На наших авторских мастер-классах (12+) вы разберетесь в тонкостях ремесла, узнаете особенности работы с раскаленным стеклом непосредственно у печи. Под руководством профессионального мастера-стеклодува раскроете творческий потенциал и создадите свое творение из раскаленного стекла: цветное пластическое изделие, цветок, авторский шар, небольшую вазу.
Испытайте пылающие эмоции на нашем мастер-классе, подчинив себе расплавленное стекло и сотворив из него уникальное изделие.
Адрес: ул. Литовский вал, 38
Записаться и уточнить подробности можно:— у администратора: +7(911)498-51-99
— на сайте repinglass.ru
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