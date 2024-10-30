Стеклодувная мастерская Repin Glass приглашает на мастер-классы

Мастер-классы по стекловыдуванию!

Стеклодувная мастерская Repin Glass предлагает возможность соприкоснуться с расплавленным стеклом и научиться им управлять в классической технологии стекловыдувания.

На наших авторских мастер-классах (12+) вы разберетесь в тонкостях ремесла, узнаете особенности работы с раскаленным стеклом непосредственно у печи. Под руководством профессионального мастера-стеклодува раскроете творческий потенциал и создадите свое творение из раскаленного стекла: цветное пластическое изделие, цветок, авторский шар, небольшую вазу.

Испытайте пылающие эмоции на нашем мастер-классе, подчинив себе расплавленное стекло и сотворив из него уникальное изделие.

Адрес: ул. Литовский вал, 38

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