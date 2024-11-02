Вход бесплатный: краеведческий музей Зеленоградска приглашает на «Ночь искусств»

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Зеленоградский городской краеведческий музей приглашает местных жителей и гостей на традиционную ежегодную акцию «Ночь искусств» (6+), которая пройдет 3 и 4 ноября во всех регионах России. В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет», сообщает телеграм-канал газеты «Волна».

3 ноября состоится лекция «Роспись фарфора в Европе XIX — нач. XX вв.». 4 ноября в арт-подвале музея весь день будет работать выставка начинающих художников «серебряного» возраста «Жизнь всегда прекрасна». В 18.00 здесь же пройдет лекция о художниках-импрессионистах. 5 ноября музей приглашает узнать об истории возникновения и значении символов традиционной вышивки рушников на презентации экспонатов «Души и рук творение». Кроме того, в 14.00 в рамках празднования Дня народного единства состоится открытие стендовой выставки из фондов Саратовского областного музея краеведения «...Нам нужна Великая Россия». Экспозиция посвящена П.А. Столыпину. Также будет показан документальный фильм «Петр Столыпин. Свет и тени» (16+).

Вход на все мероприятия бесплатный.


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