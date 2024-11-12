В Музее янтаря пройдёт лекция «Янтарь: новый взгляд — новые возможности»

В преддверии Дня философии в Музее янтаря пройдёт бесплатная лекция на тему «Янтарь: новый взгляд — новые возможности» (16+). Её проведёт сотрудник музея Геннадий Семёнов, сообщает пресс-служба.

На лекции в выставочном зале «Янтарный дом» смогут побывать все, кому интересна и близка философия Иммануила Канта. «Лектор рассмотрит балтийский самоцвет так, как бы это сделал немецкий философ, описывая сущность самого явления, а не восприятие его человеком. В ходе лекции специалист музея перенесёт своих слушателей в мир, в котором сама Природа определила сущность янтаря, где он существует совершенно независимо, „сам по себе“, без присвоения ему человеком коммерческих характеристик», — рассказали в музее. Лектор также обсудит со слушателями, что «в нашей жизни изменил янтарь, в чём его сущность вне зависимости от нас и каково его имя на карте мира».

Начало лекции, которая состоится, 15 ноября запланировано на 16:00. Вход свободный.