В Калининграде подводят итоги конкурса арт-объектов из остатков Дома Советов

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В Калининграде завершается Всероссийский конкурс паблик-арт-объекта «Дом Советов». Итоги будут оглашены 19 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает региональный минкульттуризма.

По условиям конкурса участникам необходимо создать конструкцию, которая должна включать элементы Дома Советов — «оконные блоки в количестве 3-х шт., размеры конструкции должны быть 3200*3200 мм, вес 3,5 т каждый, количество — 3 шт.», сохранённые после демонтажа здания. Как уточняется в положениях конкурса, его цель — осмысление прошлого, настоящего и будущего города средствами паблик-арта. Концепции должны отражать идентичность города, арт-объекты должны нести смысловую нагрузку и вызывать эмоциональный интерес, желание фотографировать.

В жюри конкурса вошли:

  • Елизавета Лихачева — искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

  • Андрей Анисимов — архитектор, член Союза архитекторов России, главный архитектор города Калининграда;

  • Андрей Ермак — министр по культуре и туризму Калининградской области;

  • Вячеслав Мизин — российский художник, куратор, представитель группы «Новосибирская бумажная архитектура», руководитель отдела художественных проектов ЦК19;

  • Вячеслав Генне — архитектор, инициатор и организатор архитектурных конкурсов, с 2013 по 2017 года занимал должность главного архитектора Калининграда, советник губернатора Калининградской области с 2018 по 2024 годы;

  • Наталья Федянина — директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», куратор Полярной арт-резиденции PolАrt, член Президиума ИКОМ России, соучредитель Ассоциации арт-резиденций России;

  • Александр Быченко — директор АНО «Музей городской жизни», сооснователь музеев «Altes Haus» и «Дом китобоя», предприниматель, коллекционер, краевед.

В конкурсе принимают участие дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные и дизайнерские бюро, творческие архитектурные объединения России.


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