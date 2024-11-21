Отель Grand Palace приглашает на корпоративы и празднование Нового года



Приглашаем встретить и отпраздновать Новый год в роскошной атмосфере отеля Grand Palace на побережье Балтийского моря (г. Светлогорск)!

Новогодние корпоративы

К вашим услугам:

— панорамный банкетный зал с роскошным видом на море (до 70 чел.),
— терраса, лобби-бар (до 30 чел.),
— зеркальный зал (до 20 чел.)
— караоке-зал (до 20 чел.). Аренда: 1 час — 5000 руб., от 3 часов. По вашему желанию приглашаем вокалиста.

Два варианта банкетного меню. Средний счет — от 3000 руб./человек. Роскошный сервис отеля 5 звезд.


Смените обстановку, вдохните свежий морской воздух, почувствуйте праздничную атмосферу и с последним боем курантов поверьте в волшебство! Для вас мы подготовили специальное новогоднее предложение на проживание с 31 декабря по 2 января.

31 декабря. Празднование Нового года в отеле Grand Palace

Новогодняя программа. Увлекательное путешествие по миру изысканных блюд и высокого сервиса. Музыкальное сопровождение Freejazz Band, артист Galla Jazzy. Начало в 21.00.

— Для гостей, не проживающих в отеле: взрослый — 15000 руб., ребенок 6–14 лет — 7000 руб., дети до 5 лет — меню по желанию.
— Акция для проживающих в отеле: новогодний банкет —10%. В проживание входит: завтрак, посещение оздоровительного центра с крытым бассейном, сауной и тренажерным залом, детская комната, безлимитный интернет, бесплатная парковка отеля.

Ждем вас в отеле Grand Palace.
Подробности и бронирование по телефону

+7(40153)3-32-32,
WhatsApp: +7 921 107-95-95
grandhotel.ru
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Справка

Grand Palace отель

Светлогорский р-н, г. Светлогорск, пер Береговой, 2
+7 (40153) 3 32 32
+7 (921) 107 95 95
grandhotel.ru

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