В Музее изобразительных искусств открыли мастерскую линогравюры

В Музее изобразительных искусств начала свою работу мастерская линогравюры. Её участники смогут изучить основы печатной графики и создать собственное произведение, сообщает пресс-служба музея.

«Линогравюра — самая молодая из основных графических техник. Художественные приёмы она позаимствовала из ксилографии — гравирования по дереву. Сначала художник выполняет эскиз на бумаге, затем вырезает его на линолеуме с помощью штихелей и наносит на получившийся рельеф тонкий слой краски. На прокрашенную поверхность кладут лист бумаги и делают отпечатки на специальном станке под сильным давлением. Податливость линолеума позволяет растиражировать изображение, сохраняя живость руки мастера», — рассказали в музее. В технике линогравюры работали такие художники, как Анри Матисс, Пабло Пикассо, Борис Кустодиев, Кете Кольвиц, Александр Дейнека и Адольф Шевченко.

Первые занятия в мастерской пройдут с 22 по 27 ноября в 17:00 в рамках Дней Эрмитажа (12+). Участникам предстоит повторить повторить произведение японского гравёра и живописца Кацусики Хокусая «Гибискус и воробей». Во время занятий гости также познакомятся с историей развития гравюры, её выразительными средствами и техниками, видами и жанрами высокой печати.