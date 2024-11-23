Музей янтаря запускает акцию ко Дню матери

Ко Дню матери Музей янтаря запускает акцию (0+). 26 ноября при покупке входного билета мама с ребёнком получат буклет с заданиями. При правильном выполнении задания участники получат сувенирные открытки, сообщает пресс-служба музея.

В 16:00 музей также приглашает на праздничную программу «Сад в шкафу» (0+). Она начнётся с экскурсионного сеанса по постоянной экспозиции. «Гостям покажут новую мини-выставку, открытую специально ко Дню матери. На ней будут представлены ювелирные изделия, посвященные самым разным растениям. После экскурсии ребята поучаствуют в мастер-классе по созданию ароматного саше», — сообщили в музее.