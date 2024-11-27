Историко-художественный музей анонсировал лекцию о речевых аномалиях калининградцев

Калининградский областной историко-художественный музей приглашает на лекцию автора телеграм-канала «Кеска для слов» Светланы Шунейко «Калининградские речевые аномалии, или ошибки, которые мы не замечаем» (12+). Встреча пройдёт 29 ноября, в день рождения буквы Ё.

«Почему туристы называют Рыбную деревню Рыбацкой? Какую грамматическую тайну скрывает главная достопримечательность Куршской косы? Сколько правильных вариантов написания у слова восточнопрусский? Приглашаем посмотреть на привычную калининградскую лексику глазами филолога-душнилы, а также проверить с помощью экспресс-теста свой словарный запас и расставить все точки над Ё», — сказано в анонсе.



Вход на лекцию по билету в музей, возможна оплата Пушкинской картой. Начало — в 16 часов.