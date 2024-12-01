В Калининграде пройдёт презентация книги врача и краеведа Ивана Скобея

Фото: скриншот с обложки книги
Фото: скриншот с обложки книги
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В Калининградской областной научной библиотеке 3 декабря состоится презентация книги врача, члена краеведов Калининградской области Ивана Скобея «Медицина в Восточной Пруссии» (16+). Об этом сообщает учреждение культуры на своём сайте.

Книга рассказывает о формировании медицины на территории Тевтонского ордена и замка Кёнигсберг, о создании и развитии знаменитого Кёнигсбергского университета Альбертина и его медицинского факультета, о первых врачах, практиковавших здесь. Буквально по крупицам автору удалось собрать цельную картину появления и развития медицины в Восточной Пруссии и оценить её вклад в мировую науку.

Мероприятие начнется в 18:30 в лекционном зале библиотеки на четвёртом этаже. Вход бесплатный.

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