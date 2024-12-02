Музей искусств расскажет о бронзовых животных Кёнигсберга

Фото предоставлено пресс-службой музея
Фото предоставлено пресс-службой музея
Все новости по теме: Культура

В Калининградском музее изобразительных искусств 5 декабря в 18:30 пройдет авторская экскурсия историка Эдуарда Иванкова «Звери в музее» (12+). Посетители узнают о произведениях анималистики, представленных в постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Речь пойдёт о бронзовом „Львёнке“ Августа Гауля — автора „Борющихся зубров“ в центре Калининграда; терракотовом „Спящем льве“ производства Кадиненской мануфактуры, основанной последним кайзером Германии Вильгельмом II; „Двух играющих борзых собаках“ Эриха Шмидта-Кестнера, в своё время украшавших главную аллею зоопарка Кёнигсберга; станковых скульптурах ученика Эдуарда Мане Людвига Фордермайера — создателя изваяний лосей в натуральную величину в Тильзите (совр. Советск) и Гумбиннене (совр. Гусев) — и других выдающихся работах», — говорится в сообщении.

Стоимость билетов — 250 рублей. Действует Пушкинская карта.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter