Музей искусств расскажет о бронзовых животных Кёнигсберга

В Калининградском музее изобразительных искусств 5 декабря в 18:30 пройдет авторская экскурсия историка Эдуарда Иванкова «Звери в музее» (12+). Посетители узнают о произведениях анималистики, представленных в постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба музея.



«Речь пойдёт о бронзовом „Львёнке“ Августа Гауля — автора „Борющихся зубров“ в центре Калининграда; терракотовом „Спящем льве“ производства Кадиненской мануфактуры, основанной последним кайзером Германии Вильгельмом II; „Двух играющих борзых собаках“ Эриха Шмидта-Кестнера, в своё время украшавших главную аллею зоопарка Кёнигсберга; станковых скульптурах ученика Эдуарда Мане Людвига Фордермайера — создателя изваяний лосей в натуральную величину в Тильзите (совр. Советск) и Гумбиннене (совр. Гусев) — и других выдающихся работах», — говорится в сообщении.



Стоимость билетов — 250 рублей. Действует Пушкинская карта.