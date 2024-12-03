«Хранители руин» анонсировали большую конференцию по историческому наследию

Фото: скриншот с афиши
Фото: скриншот с афиши
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Волонтерское движение «Хранители руин» приглашает 14 декабря в Музей Мирового океана на большую отчетную конференцию (0+). Участие в ней примут все те, кто занимается сохранением исторического наследия в Калининградской области, говорится в анонсе мероприятия в телеграм-канале движения.

В программе заявлены выступления автора проекта «Грёза хутор» Виктории Корневой, ревитализаторов посёлка Заливное (историческое название — Postnicken) Олега и Ксюши Барминых, куратора кирхи Меляукена в Залесье Кати Кутиковой, представителей Службы охраны памятников и многих других.

«Предлагаем собраться вместе и обсудить итоги уходящего года, вдохновиться и познакомиться с опытом лидирующих проектов в сфере сохранения наследия Калининградской области! Традиционные выступления спикеров мы в этом году решили разнообразить, поэтому вас ждет круглый стол с 11 (!) замками: Бальга, Бранденбург, Вальдау, Гердауэн, Инстербург, Лабиау, Нойхаузен, Прейсиш-Эйлау, Рагнит, Тапиау, Шаакен! Считаем, что только ради этой дискуссии стоит прийти», — сказано в анонсе.

Начало мероприятия в 9:30, участие бесплатное. Полная программа конференции здесь. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

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