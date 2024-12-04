Врач из Калининграда в своей книге «препарировал» медицину Восточной Пруссии

Изображение: страница Калининградской областной научной библиотеки в соцсети «ВКонтакте»

Во вторник, 3 декабря, в Калининградской областной научной библиотеке известный в области краевед и врач-терапевт Иван Скобей представил свою книгу «Медицина в Восточной Пруссии» (16+). Она раскрывает неизвестные страницы старейшего университета Альбертина и городских медучреждений, существовавших до Второй мировой войны.

«На написание книги меня сподвиг многолетний интерес к истории Восточной Пруссии и Кёнигсберга и то, что эта тема ранее в России нигде не освещалась. Книга будет полезна не только врачам, но и для расширения кругозора жителей нашего региона. В книге много интересных фактов о его истории, которые ранее нигде не публиковались», — рассказал Иван Скобей «Новому Калининграду». Он также отметил, что изначально хотел назвать книгу «Врачи Кёнигсберга», так как в неё вошли биографии 332 врачей и учёных Восточной Пруссии.

Книга увидела свет спустя три года после написания. В издание вошли около 600 довоенных и современных фотографий. Как рассказал Иван Скобей, идея сборника очерков возникла после цикла публикаций о сохранившийся до наших дней городских больницах города. А катализатором стал период его работы в «красной зоне» ЦГКБ в разгар пандемии коронавируса. В дальнейшем информация о кёнигсбергской медицине дополнялась и расширялась. В результате удалось сложить полноценную картину появления и развития медицины в Кёнигсберге и Восточной Пруссии и оценить её вклад в мировую науку. Особое место в книге отведено «русскому следу» в прусской медицине.