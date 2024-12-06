В «Чеховке» пройдет лекция, посвященная советскому Калининграду

В субботу, 7 декабря, в 12:30 в библиотеке им. А.П. Чехова состоится лекция (12+) писателя, историка и краеведа Александра Попадина, посвященная советскому прошлому Калининграда. Анонс встречи размещен на его странице в социальной сети «Вконтакте».

«Занимаясь историей края, я складываю видеоматериалы из сети по разным папкам — как, впрочем, делает любой изыскатель. Одна такая папочка собралась в любопытную подборку по дизайну общественных мест советского Калининграда и области. Приглашаю помедитировать над старыми фотографиями, вспомнить „Русский чай“ и „Океан“, заново рассмотреть наглядную агитацию и повздыхать об ушедшей эпохе», — сказано в анонсе.



Вход свободный.