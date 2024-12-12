В Калининграде дан старт международному проекту «Антарктида под парусами»

Музей Мирового океана стал одним из инициаторов российско-чилийского научно-просветительского проекта «Антарктида под парусами». О деталях проекта рассказали на пресс-конференции, прошедшей в четверг, 12 декабря, президент АНО «Паруса мира» Алексей Мясников, директор ММО Денис Миронюк, замдиректора Атлантического отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Лейла Баширова и зампредставителя МИД РФ в Калининграде Александр Калькута.



По их словам, проект, который носит в первую очередь научно-просветительский характер, разбит на несколько этапов и рассчитан на три года. Первоначально в начале 2025 года парусная шхуна «ESLI» отправится на южный континент с исследовательско-просветительской целью. Во время похода участникам, в состав которых будут входить и члены Российского географического общества, расскажут об истории освоения и исследования Антарктиды. Кроме того, ведущий научный сотрудник Института океанологии Дмитрий Фрей проведет серию исследований, в том числе по возможности дальнейшего использования шхуны в подобных экспедициях. На следующем этапе планируются выставки и блоки лекций по истории освоения этой части земного шара как в Антарктиде на российской станции «Беллинсгаузен» и чилийской станции, которая находится по соседству, так и в Национальном морском музее Чили в Вальпараисо, являющемся одним из партнеров проекта.



По завершении данного этапа Музей Мирового океана планирует создать большой мультимедийный проект, который также расскажет об истории освоения Антарктиды.