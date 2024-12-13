Креаторам и блогерам: «Креспектива» анонсировала лекцию про сторителлинг

Фото Юлия Власова / Новый Калининград
Фото Юлия Власова / Новый Калининград
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В субботу, 14 декабря, в Калининграде пройдет лекция драматурга, сценариста, журналиста и педагога Валерия Печейкина «Сторителлинг: как рассказывать истории обо всем и для всех» (16+). Об этом в своих социальных сетях сообщает Фонд «Креспектива».

На лекции Валерий постарается ответить на вопросы о том, как построена любая история, чем истории, рассказанные устно, отличаются от записанных, можно ли передать сюжет не только словами и как учат сторителлингу собаки и коты?

«А еще драматург Валерий Печейкин откроет истину о том, как Иммануил Кант объяснил бы нашу страсть — придумывать и слушать сказки. Эти знания пригодятся в повседневном общении и даже помогут блеснуть в праздничных поздравлениях», — сказано в анонсе.

Мероприятие начнется в 14:00 в клубе «Универсал». Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.


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